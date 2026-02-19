Окупанти заявляють, що ППО нібито збила 113 БпЛА літакового типу. Про це повідомило Міноборони.

Як дрони атакували Росію?

В ніч на 19 лютого безпілотники атакували територію окупантів. Найбільше дронів летіло на Брянщину:

50 БпЛА – над територією Брянської області;

35 БпЛА – над територією Смоленської області;

12 БпЛА – над територією Тверської області;

10 БпЛА – над територією Новгородської області;

4 БпЛА – над територією Ленінградської області;

2 БпЛА – над територією Калузької області;

Губернатор Бєлгорода заявив, що після атаки зникло світло в деяких частинах міста, а також відсутнє тепло.

Зафіксовано чергову масовану ракетну атаку на об’єкти енергетики міста Бєлгород. Є значні пошкодження. Спостерігається часткова втрата електропостачання та тепла, наразі з’ясовуються обставини,

– повідомив губернатор.

Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого на нафтобазі у Псковській області спалахнула пожежа після атаки дронів. Повідомляється, що над резервуарами на об'єкті була встановлена захисна сітка. За словами свідків, кілька дронів змогли її подолати, що призвело до масштабного загоряння. Також в Ленінградській області заявили, що сили ППО знищили кілька БпЛА.

