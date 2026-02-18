Про це пишуть локальні телеграм-канали.
Дивіться також У Ленінградській області стався вибух у будівлі військової комендатури: є загиблі
Що відомо про атаку на Бєлгород 18 лютого?
Надвечір 18 лютого містяни російського Бєлгорода чули щонайменше 24 вибухи. Після цього в окремих районах міста та населених пунктах Дубове та Майське зникло електропостачання. Про відключення світла пишуть і жителі Шебекіно.
За повідомленнями російських ЗМІ, зафіксовано влучання по місцевій ТЕЦ – саме це могло спричинити перебої зі світлом у споживачів.
Наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень та наслідки атаки немає.
Блекаут у Бєлгороді: дивіться відео
У Бєлгороді зафіксовано влучання в місцеву ТЕЦ: дивіться відео (Обережно, нецензурна лексика!)
Де ще нещодавно чули вибухи у Росії?
18 лютого мешканці Чебоксар, що в Чувашії, чули декілька вибухів. Ймовірно повітряні цілі атакували енергетичний об'єкт в районі підприємства "ВНИИР-Прогресс". Згодом російське міноборони заявило, що над територією Чуваської республіки збито 2 дрони.
17 лютого вибухи гриміли у Пермському краї. Дрони СБУ уразили хімзавод "Метафракс Кемікалс". НА території підприємства місцеві чули щонайменше 6 вибухів.
Того ж дня під ударом опинився Ільський НПЗ в Краснодарському краї. Внаслідок ураження спалахнув резервуар з нафтопродуктами.