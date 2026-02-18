Про це пишуть локальні телеграм-канали.

Що відомо про атаку на Бєлгород 18 лютого?

Надвечір 18 лютого містяни російського Бєлгорода чули щонайменше 24 вибухи. Після цього в окремих районах міста та населених пунктах Дубове та Майське зникло електропостачання. Про відключення світла пишуть і жителі Шебекіно.

За повідомленнями російських ЗМІ, зафіксовано влучання по місцевій ТЕЦ – саме це могло спричинити перебої зі світлом у споживачів.

Наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень та наслідки атаки немає.

Блекаут у Бєлгороді: дивіться відео

У Бєлгороді зафіксовано влучання в місцеву ТЕЦ: дивіться відео (Обережно, нецензурна лексика!)

У Бєлгороді лунає повітряна тривога: дивіться відео

