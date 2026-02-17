Вибух стався на території військової частини 56 гвардійського окружного навчального центру. Про це повідомили російські телеграм-канали.
Що відомо про вибух в будівлі комендатури?
В Ленінградській області 17 лютого пролунав потужний вибух, внаслідок якого знищені 2 та 3 поверхи та загинуло троє людей. Ще одного росіянина досі витягують з під завалів.
Губернатор області сказав, що нібито "поки нічого не знає про вибухи" у комендатурі. Один з мешканців повідомив, що вибух точно був не через БпЛА. Він додав, що одного військового придавило плитою, а ще одного шукають під завалами.
Російські ЗМІ повідомили, що вибух стався, ймовірно, внаслідок детонації боєприпасів або витоку газу. Вони також додали про можливість диверсії.
Останні новини про вибухи у Росії
Безпілотники СБУ вдруге завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз". Це один із найбільших портів у Чорноморському регіоні.
Ільський НПЗ в Краснодарському краї атакували дрони, внаслідок чого спалахнув резервуар з нафтопродуктами. В окупованому Криму, Татарстані та Іжевську також було зафіксовано вибухи.
У Бєлгороді ввечері 15 лютого лунали вибухи. Повідомляють про ракетний удар по місцевій ТЕЦ та суттєві руйнування.