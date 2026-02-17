Завод "Метафракс" – один із найбільших виробників метанолу в Росії. Про влучання повідомили в Astra.

Дивіться також БпЛА завітали до росіян: на Ільському НПЗ – вражаюча пожежа, а у Криму – "найтриваліша" атака

Що відомо про атаку на хімзавод?

Зранку 17 лютого росіяни повідомили про вибухи в місті Губаха (Пермський край). Влучання було по хімзаводу "Метафракс". Відстань від кордону України до хімпідприємства становить понад 1600 кілометрів.

Де розташований завод "Метафракс": дивіться на карті

Через атаку почалася евакуація працівників порохового заводу та місцевого НПЗ. В телеграм-каналах місцеві писали, що чули понад 20 вибухів.

Також внаслідок атаки почалися перебої з мобільним інтернетом. Місцева влада заявила, що ніхто не постраждав, а жителям міста нічого не загрожує.

На "Метафраксі" виготовляли хімічні елементи, які Росія використовує для виробництва вибухівки. Також на заводі виробляють й інші матеріали військового призначення.

Останні новини про атаки у Росії