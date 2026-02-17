Завод "Метафракс" – один из крупнейших производителей метанола в России. О попадании сообщили в Astra.
Смотрите также БпЛА посетили россиян: на Ильском НПЗ – впечатляющий пожар, а в Крыму – самая "длительная" атака
Что известно об атаке на химзавод?
Утром 17 февраля россияне сообщили о взрывах в городе Губаха (Пермский край). Попадание было по химзаводу "Метафракс". Расстояние от границы Украины до химпредприятия составляет более 1600 километров.
Где расположен завод "Метафракс": смотрите на карте
Из-за атаки началась эвакуация работников порохового завода и местного НПЗ. В телеграмм-каналах местные писали, что слышали более 20 взрывов.
Также в результате атаки начались перебои с мобильным интернетом. Местные власти заявили, что никто не пострадал, а жителям города ничего не угрожает.
На "Метафраксе" изготавливали химические элементы, которые Россия использует для производства взрывчатки. Также на заводе производят и другие материалы военного назначения.
Последние новости об атаках в России
Москва 15 февраля была вынуждена 15 февраля отбиваться от неизвестных беспилотников. Из-за атаки приостановил работу аэропорт "Домодедово".
В Белгороде вечером 15 февраля прогремели взрывы. Сообщают о ракетном ударе по местной ТЭЦ и существенных разрушениях.
Брянская область в России под массированной атакой, которая длилась более 12 часов. Были удары по энергетической инфраструктуре, в городе частично отсутствуют тепло и электричество.