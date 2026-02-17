Завод "Метафракс" – один из крупнейших производителей метанола в России. О попадании сообщили в Astra.

Что известно об атаке на химзавод?

Утром 17 февраля россияне сообщили о взрывах в городе Губаха (Пермский край). Попадание было по химзаводу "Метафракс". Расстояние от границы Украины до химпредприятия составляет более 1600 километров.

Где расположен завод "Метафракс": смотрите на карте

Из-за атаки началась эвакуация работников порохового завода и местного НПЗ. В телеграмм-каналах местные писали, что слышали более 20 взрывов.

Также в результате атаки начались перебои с мобильным интернетом. Местные власти заявили, что никто не пострадал, а жителям города ничего не угрожает.

На "Метафраксе" изготавливали химические элементы, которые Россия использует для производства взрывчатки. Также на заводе производят и другие материалы военного назначения.

