Эта ночь прошла для Одесской области без сигналов воздушной тревоги. Впрочем, утром около 8 часов для региона была объявлена ​​угроза российских беспилотников.

Смотрите также Ситуация в Донецкой области самая сложная, но ВСУ имеют успехи: обзор фронта от ISW

Какие последствия атаки на Одессу?

В 08:54 Воздушные силы предупредили, что БПЛА из акватории Черного моря двигаются в направлении Одессы.

В 09:20 в Одессе раздались взрывы. Позже начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате утренней атаки в одном из районов города зафиксировано попадание в жилой дом. Информация о травмированных пока не поступала.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате попадания разрушен частный дом. Там возник пожар.

Враг атакует Одессу ударными беспилотниками. Прошу жителей находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении чиновника за 09.53.

В 09:58 в Одессе раздался новый взрыв.

К слову, под ударом вражеских БПЛА оказался Кривой Рог. В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Предварительно обошлось без пострадавших.

Тем временем в Покровской общине Синельниковского района в результате атаки погиб 55-летний мужчина. Спасатели извлекли его из-под завалов разрушенного дома. Уничтожены два частных дома, четыре повреждены.

В Никопольском районе поврежден 5-этажный дом. Об этом сообщили в ГСЧС.

По сообщению Воздушных сил, в ночь на 2 марта враг атаковал 94 ударными БПЛА. По состоянию на 08:00 Силы ПВО обезвредили 84 вражеских дрона. Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение обломков на двух локациях

Что известно о последних ударах России по Одесщине?