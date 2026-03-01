24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
Где угроза вражеских дронов?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Угроза применения баллистического вооружения.
БпЛА – в направлении Кривого Рога.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
20:18, 1 марта
20:04, 1 марта
20:00, 1 марта
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
БпЛА – в направлении Кривого Рога.
Угроза применения баллистического вооружения.