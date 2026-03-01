24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Где угроза вражеских дронов?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:18, 1 марта

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:04, 1 марта

БпЛА – в направлении Кривого Рога.

20:00, 1 марта

Угроза применения баллистического вооружения.