24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Де загроза ворожих дронів?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті