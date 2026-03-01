24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА – у напрямку Кривого Рогу. Загроза застосування балістичного озброєння.20:18, 1 березня20:04, 1 березня20:00, 1 березня
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.
Загроза застосування балістичного озброєння.