24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Де загроза ворожих дронів?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:18, 1 березня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:04, 1 березня

БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.

20:00, 1 березня

Загроза застосування балістичного озброєння.