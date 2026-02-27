В результате очередной российской атаки пострадали два человека. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Смотрите также В Луганске "подкурили" нефтебазу: в сети появились яркие кадры

Какие последствия ночной атаки в Одесской области?

3,5-летнюю девочку и 44-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Оккупанты повредили портовые резервуары и строительный кран, фасад и остекление жилого дома, автомобили, медицинское учреждение, а также разрушили здание детского сада.

Последствия удара по Одесской области / Фото ОВА

В ГСЧС тем временем рассказали, что в результате вражеского удара вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в частности с продовольственными товарами.

Что натворил враг в Одесской области / Фото ГСЧС

Заметим, что в ночь на 27 февраля оккупанты запустили по Украине 187 дронов. По состоянию на 08:00 Силам ПВО удалось обезвредить 165 беспилотников. Однако, к сожалению, произошли попадания 20 ударных БпЛА на 14 локациях.

Где еще вражеские дроны вызвали разрушения?