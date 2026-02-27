В результате очередной российской атаки пострадали два человека. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Какие последствия ночной атаки в Одесской области?
3,5-летнюю девочку и 44-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Оккупанты повредили портовые резервуары и строительный кран, фасад и остекление жилого дома, автомобили, медицинское учреждение, а также разрушили здание детского сада.
Последствия удара по Одесской области / Фото ОВА
В ГСЧС тем временем рассказали, что в результате вражеского удара вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в частности с продовольственными товарами.
Что натворил враг в Одесской области / Фото ГСЧС
Заметим, что в ночь на 27 февраля оккупанты запустили по Украине 187 дронов. По состоянию на 08:00 Силам ПВО удалось обезвредить 165 беспилотников. Однако, к сожалению, произошли попадания 20 ударных БпЛА на 14 локациях.
Где еще вражеские дроны вызвали разрушения?
- Утром россияне ударным БПЛА попали в здание в центре Сум. После первого попадания враг коварно нанес повторный удар – когда на месте уже работали спасатели. Людей эвакуировали вовремя. Пострадавших нет.
- Ночью Россия атаковала ударным беспилотником частный сектор Купянского района. Попадание было в жилой дом – тот полностью разрушен. Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины. Еще одна женщина пострадала.
- Российские войска осуществили массированный обстрел одного из населенных пунктов в Запорожском районе. В результате ударов травмированы 4 человека, из них один подросток. В результате атаки загорелись два жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.