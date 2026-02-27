Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Какие последствия утренней атаки?

Олег Григоров рассказал, что после первого попадания враг коварно нанес повторный удар – когда на месте уже работали спасатели.

В результате атаки произошло возгорание. Из помещения в укрытие оперативно эвакуировали 50 человек: к счастью, пострадавших нет.

Поврежден верхний этаж здания. Пожар ликвидирован,

– добавил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Сейчас все последствия вражеского удара в Сумах ликвидируются.

Враг нанес два удара по центру города / Фото: Сумская ОВА

