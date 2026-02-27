Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Какие последствия утренней атаки?
Олег Григоров рассказал, что после первого попадания враг коварно нанес повторный удар – когда на месте уже работали спасатели.
В результате атаки произошло возгорание. Из помещения в укрытие оперативно эвакуировали 50 человек: к счастью, пострадавших нет.
Поврежден верхний этаж здания. Пожар ликвидирован,
– добавил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Сейчас все последствия вражеского удара в Сумах ликвидируются.
Враг нанес два удара по центру города / Фото: Сумская ОВА
Оккупанты продолжают бить по Украине: последние новости
Прошлой ночью, 26 февраля, российские войска нанесли массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Силы ПВО сбили более 400 вражеских целей.
В Запорожье в результате атаки повреждены 19 многоквартирных домов, разрушены четыре дома частного сектора, а также отсутствует теплоснабжение в более 500 домах в трех районах города. Всего в Запорожье и Пологовском районе в результате атак погиб один человек, еще девять получили ранения.
Били россияне и по Харькову. Городские власти сообщали, что было попадание двух баллистических ракет и группы БпЛА, которые повредили многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборвали провода контактных сетей, перебили газопровод.