Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Які наслідки ранкової атаки?
Олег Григоров розповів, що після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники.
Внаслідок атаки сталося загоряння. Із приміщення до укриття оперативно евакуювали 50 осіб: на щастя, постраждалих немає.
Пошкоджено верхній поверх будівлі. Пожежа ліквідована,
– додав начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Наразі усі наслідки ворожого удару в Сумах ліквідовуються.
Ворог завдав два удари по центру міста / Фото: Сумська ОВА
Окупанти продовжують бити по Україні: останні новини
Минулої ночі, 26 лютого, російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Сили ППО збили понад 400 ворожих цілей.
У Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, зруйновані чотири будинки приватного сектору, а також відсутнє теплопостачання у понад 500 будинках у трьох районах міста. Загалом у Запоріжжі та Пологівському районі внаслідок атак загинула одна людина, ще дев'ятеро зазнали поранень.
Били росіяни й по Харкову. Міська влада повідомляла, що було влучання двох балістичних ракет та групи БпЛА, які пошкодили багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвали дроти контактних мереж, перебили газопровід.