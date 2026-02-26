Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

17:25, 26 лютого

Вибух чули в Сумах.

17:05, 26 лютого

Пуски КАБ на Сумщину.

16:46, 26 лютого

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку – пуски КАБів.

16:44, 26 лютого

Змінили курс на Миколаївщину.

16:29, 26 лютого

Група ворожих БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

16:27, 26 лютого

Пуски КАБ на Сумщину.

16:25, 26 лютого

Пуски КАБ на Донеччину/Дніпропетровщину.

16:23, 26 лютого

Запоріжжя: БпЛА над містом у західній частині.

16:22, 26 лютого

Харківщина: групи БпЛА на півночі та сході від обласного центру.

15:44, 26 лютого

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

15:22, 26 лютого

Ракета через Чернігівщину!

15:18, 26 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння!

14:50, 26 лютого

Харківщина: група БпЛА у районі Старого Салтова, Нової Водолаги та Краснокутська.