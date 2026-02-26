Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Де летять ворожі цілі?
В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Вибух чули в Сумах. Пуски КАБ на Сумщину. Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку – пуски КАБів. Змінили курс на Миколаївщину. Група ворожих БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря. Пуски КАБ на Сумщину. Пуски КАБ на Донеччину/Дніпропетровщину. Запоріжжя: БпЛА над містом у західній частині. Харківщина: групи БпЛА на півночі та сході від обласного центру. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Ракета через Чернігівщину! Загроза застосування балістичного озброєння! Харківщина: група БпЛА у районі Старого Салтова, Нової Водолаги та Краснокутська.
