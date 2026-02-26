Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".
Смотрите также Украинские пограничники уничтожили "Шахед" из автомата: сетью распространяется впечатляющее видео
Где летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Взрыв слышали в Сумах. Пуски КАБ на Сумщину. Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении – пуски КАБов. Изменили курс на Николаевщину. Группа вражеских БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря. Пуски КАБ на Сумщину. Запорожье: БпЛА над городом в западной части. Харьковщина: группы БпЛА на севере и востоке от областного центра. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Ракета через Черниговскую область! Угроза применения баллистического вооружения! Харьковщина: группа БпЛА в районе Старого Салтова, Новой Водолаги и Краснокутска.
Взрыв слышали в Сумах.
Пуски КАБ на Сумщину.
Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении – пуски КАБов.
Изменили курс на Николаевщину.
Группа вражеских БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Пуски КАБ на Сумщину.
Запорожье: БпЛА над городом в западной части.
Харьковщина: группы БпЛА на севере и востоке от областного центра.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Ракета через Черниговскую область!
Угроза применения баллистического вооружения!
Харьковщина: группа БпЛА в районе Старого Салтова, Новой Водолаги и Краснокутска.