Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники сбили российский "Шахед": что известно?
Из видео ГПСУ видно, что вражеская воздушная цель двигалась на малой высоте – это позволило бойцам оперативно отреагировать и открыть огонь из стрелкового оружия.
Благодаря слаженным действиям пограничников дрон удалось ликвидировать на подлете к цели, не допустив его дальнейшего продвижения.
Момент сбивания вражеского дрона: смотрите видео ГПСУ
Российская армия атаковала Украину в ночь на 26 февраля: что известно?
С вечера 25 и до утра 26 февраля вражеские подразделения выпустили на украинские города 2 противокорабельные ракеты, 11 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 420 ударных БПЛА.
Силам обороны удалось уничтожить подавляющее большинство целей, впрочем 32 локации пострадали от обломков 5 баллистических ракет и 46 ударных беспилотников.
Повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов зафиксированы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Запорожье, а также на Киевской области, Полтавской области и Винницкой области.