Регион атакуют дроны и ракеты. Об этом пишут в Воздушных силах.
Смотрите также Ракетно-дроновый обстрел 26 февраля: где гремели взрывы и последствия атаки
Что известно об атаке на Виннитчину?
Движение вражеских дронов в направлении региона фиксировали около 6:32. Новую группу российских ударных БПЛА с востока курсом на Винницу отследили в 6:46. Из-за российской угрозы местные власти призвали жителей находиться в укрытиях.
Виннитчина под массированной воздушной атакой врага. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги,
– говорится в сообщении Натальи Заболотной.
Отметим также, что около 6:07 утра в Винницу летела ракета.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Что еще известно о массированной атаке 26 февраля?
Враг бил по украинским городам еще ночью, взрывы, в том числе гремели в Полтаве. Удары были зафиксированы также в четырех районах Харькова – Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском, а также в селе Рай-Оленевка Харьковского района.
Из-за обстрелов вспыхнули два пожара, в регионе загорелись частные дома, гараж и автомобиль. По предварительным данным, травмированы 14 человек, среди них есть ребенок.
В Киеве ночью также раздавались взрывы – столицу атаковали дроны и ракеты. В Днепровском районе повреждено здание магазина, в Голосеевском произошел пожар на территории частного домовладения, а в Печерском загорелся двухэтажный жилой дом.
Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине, куда враг направил дроны-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в пятиэтажку, из-за чего пострадал человек.