Регион атакуют дроны и ракеты. Об этом пишут в Воздушных силах.

Что известно об атаке на Виннитчину?

Движение вражеских дронов в направлении региона фиксировали около 6:32. Новую группу российских ударных БПЛА с востока курсом на Винницу отследили в 6:46. Из-за российской угрозы местные власти призвали жителей находиться в укрытиях.

Виннитчина под массированной воздушной атакой врага. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги,

– говорится в сообщении Натальи Заболотной.

Отметим также, что около 6:07 утра в Винницу летела ракета.

Что еще известно о массированной атаке 26 февраля?