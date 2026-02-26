Регіон атакують дрони та ракети. Про це інформують у Повітряних силах.
Що відомо про атаку на Вінниччину?
Рух ворожих дронів у напрямку регіону фіксували близько 6:32. Нову групу російських ударних БпЛА зі сходу курсом на Вінницю відстежили о 6:46.
Через російську загрозу місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.
Вінниччина під масованою повітряною атакою ворога. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги,
– йдеться у повідомленні Наталі Заболотної.
Зазначимо також, що близько 6:07 ранку на Вінницю летіла ракета.
