Інформацію про перші наслідки обстрілу зібрав 24 Канал.

До теми Полковник СБУ припустив, чи використає Росія ядерку проти України

Де були вибухи та які наслідки атаки?

06:31, 26 лютого

Київщина теж опинилася під прицілом

У Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок.

06:30, 26 лютого

Росіяни атакували Запоріжжя

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок, автомобілі та об'єкти інфраструктури, зокрема гіпермаркет Епіцентр.

Щонайменше одна людина постраждала.

06:29, 26 лютого

Під ударом був і Харків

Унаслідок обстрілу були пошкоджені електромережі й газопровід.

Через удар у Шевченківському районі постраждав житловий багатоквартирний будинок.

06:27, 26 лютого

Вибухи чули у Києві

Ворог бив по столиці дронами та ракетами.

Відомо про такі наслідки:

У Дніпровському районі постраждала будівля магазину, а у Голосіївському – займання на території приватної садиби. Також у Печерському районі спалахнув двоповерховий приватний будинок.

06:24, 26 лютого

У Кривому Розі дрон поцілив у п'ятиповерхівку

Росіяни атакували Дніпропетровщину. Вибухи чули, зокрема в Кривому Розі. Місто було під атакою "Шахедів".

Один з дронів влучив у п'ятиповерхівку, через що постраждала людина. Пошкоджений також сам будинок, вибито багато вікон.

06:22, 26 лютого

Звечора ворог бив по Полтаві

Близько 23:29 з'явилися перші повідомлення про вибухи в Полтаві. За кілька хвилин у місті знову пролунали гучні звуки.

Приблизно о 23:32 журналісти поінформували про ще кілька вибухів.

Також повідомлялося про роботу ППО.