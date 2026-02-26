06:22, 26 лютого

Близько 23:29 з'явилися перші повідомлення про вибухи в Полтаві. За кілька хвилин у місті знову пролунали гучні звуки.

Приблизно о 23:32 журналісти поінформували про ще кілька вибухів.

Також повідомлялося про роботу ППО.