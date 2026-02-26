Інформацію про перші наслідки обстрілу зібрав 24 Канал.
Де були вибухи та які наслідки атаки?
Київщина теж опинилася під прицілом
У Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок.
Росіяни атакували Запоріжжя
Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок, автомобілі та об'єкти інфраструктури, зокрема гіпермаркет Епіцентр.
Щонайменше одна людина постраждала.
Під ударом був і Харків
Унаслідок обстрілу були пошкоджені електромережі й газопровід.
Через удар у Шевченківському районі постраждав житловий багатоквартирний будинок.
Вибухи чули у Києві
Ворог бив по столиці дронами та ракетами.
Відомо про такі наслідки:
У Дніпровському районі постраждала будівля магазину, а у Голосіївському – займання на території приватної садиби. Також у Печерському районі спалахнув двоповерховий приватний будинок.
У Кривому Розі дрон поцілив у п'ятиповерхівку
Росіяни атакували Дніпропетровщину. Вибухи чули, зокрема в Кривому Розі. Місто було під атакою "Шахедів".
Один з дронів влучив у п'ятиповерхівку, через що постраждала людина. Пошкоджений також сам будинок, вибито багато вікон.
Звечора ворог бив по Полтаві
Близько 23:29 з'явилися перші повідомлення про вибухи в Полтаві. За кілька хвилин у місті знову пролунали гучні звуки.
Приблизно о 23:32 журналісти поінформували про ще кілька вибухів.
Також повідомлялося про роботу ППО.