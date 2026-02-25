Народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки та полковник СБУ Роман Костенко розповів 24 Каналу, що Росія фактично не мала чим похвалитися на 24 лютого. Тому вони знову взялися за ядерний шантаж.

Путін підвищує ставки

За словами Костенка, фактично Путін в черговий хоче показати, який він сильний і потужний на тлі перемовин. Саме тому лунають заяви про ядерну зброю. Паралельно ворог організував серію терактів по Україні.

Фактично Росія за 4 роки повномасштабної війни так і не змогла досягти своїх стратегічних цілей. При цьому вони постійно розповідали про міць своєї армії. Зараз вони втрачають величезну кількість особового складу в обмін на невеличкі просування.

Не можу сказати, що ми перемагаємо. Але вони втрачають багато людей. На початку повномасштабної війни Путін погрожував країнам НАТО, якщо вони втрутяться. Зараз бачимо, що йдуть удари по Росії кожного дня,

– сказав Костенко.

Чи може Росія вдарити ядеркою по Україні?

Як наголосив Костенко, не можна відкидати і такий варіант. Росія має стратегічну і тактичну ядерну зброю. Остання була придумана для того, аби пробивати лінії оборони на певній частині фронту.

Тактична ядерна зброя здатна завдати значних руйнувань, але не на всій лінії фронту. Це не так, що він вдарив – і кінець. Звісно, Росія має зброю масового ураження. І прогнозувати щось тут складно. Не можна на 100% сказати, що цього не буде. Але зараз це малоймовірно,

– зауважив Костенко.

Що Росія говорила про ядерну зброю?