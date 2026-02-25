Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и полковник СБУ Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что России фактически нечем было похвастаться на 24 февраля. Поэтому они снова взялись за ядерный шантаж.

Путин повышает ставки

По словам Костенко, фактически Путин в очередной раз хочет показать, какой он сильный и мощный на фоне переговоров. Именно поэтому звучат заявления о ядерном оружии. Параллельно враг организовал серию терактов по Украине.

Фактически Россия за 4 года полномасштабной войны так и не смогла достичь своих стратегических целей. При этом они постоянно рассказывали о мощи своей армии. Сейчас они теряют огромное количество личного состава в обмен на небольшие продвижения.

Не могу сказать, что мы побеждаем. Но они теряют много людей. В начале полномасштабной войны Путин угрожал странам НАТО, если они вмешаются. Сейчас видим, что идут удары по России каждый день,

– сказал Костенко.

Может ли Россия ударить ядеркой по Украине?

Как отметил Костенко, нельзя исключать и такой вариант. Россия имеет стратегическое и тактическое ядерное оружие. Последнее было придумано для того, чтобы пробивать линии обороны на определенной части фронта.

Тактическое ядерное оружие способно нанести значительные разрушения, но не на всей линии фронта. Это не так, что он ударил – и конец. Конечно, Россия имеет оружие массового поражения. И прогнозировать что-то здесь сложно. Нельзя на 100% сказать, что этого не будет. Но сейчас это маловероятно,

– отметил Костенко.

Что Россия говорила о ядерном оружии?