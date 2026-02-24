По данным вражеской разведки, Лондон и Париж попытаются подать появление ядерного оружия в Украине как ее собственную разработку. Между тем в британском правительстве говорят, что в заявлении россиян нет ни доли правды, пишет Sky News.

Как в Британии отреагировали на обвинения Кремля?

Представитель Кира Стармера отметил, что ложь о ядерных бомбах – это "очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от его ужасных действий в Украине". В этом нет никакой правды.

Вы слышали слова премьера сегодня утром, когда он отметил невероятную стойкость украинцев... Мы и в дальнейшем будем прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира,

– отметил чиновник.

К слову, данные от внешней разведки России прокомментировал представитель Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что якобы намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права. "Эта информация будет учитываться Россией во время переговоров по Украине", – сказал чиновник.

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что, мол, Россия имеет полное право ударить по Украине, Британии и Франции нестратегическим ядерным оружием.

