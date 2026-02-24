В интервью CNN президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пятый год полномасштабной войны, трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США пока не привели к прорыву.

Что по словам Зеленского является самым большим камнем преткновения в переговорах с Россией?

По его словам, ключевым камнем преткновения остаются гарантии безопасности – в частности четкий ответ, как союзники отреагируют, если Россия снова начнет агрессию. Зеленский отметил, что заверения о том, что Москва "не начнет новую войну", не являются достаточными.

Президент признал, что в предложенных гарантиях есть положительные положения, однако украинская сторона ожидает конкретных механизмов действий партнеров в случае повторного нападения. Именно это, по его словам, хотят услышать украинцы.

Также существуют разногласия относительно последовательности шагов к миру. По словам Зеленского, Дональд Трамп настаивает на одновременном подписании мирного соглашения с Россией и договоренностей с США и европейскими странами по гарантиям безопасности – желательно в рамках большой церемонии завершения войны. В то же время Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть предварительно согласованы и ратифицированы Конгрессом США.

По его убеждению, только такой подход даст украинцам уверенность в надежности поддержки союзников в будущем, учитывая предыдущий опыт разочарований.

Когда может состояться следующий раунд мирных переговоров?