В интервью CNN президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пятый год полномасштабной войны, трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США пока не привели к прорыву.
Что по словам Зеленского является самым большим камнем преткновения в переговорах с Россией?
По его словам, ключевым камнем преткновения остаются гарантии безопасности – в частности четкий ответ, как союзники отреагируют, если Россия снова начнет агрессию. Зеленский отметил, что заверения о том, что Москва "не начнет новую войну", не являются достаточными.
Президент признал, что в предложенных гарантиях есть положительные положения, однако украинская сторона ожидает конкретных механизмов действий партнеров в случае повторного нападения. Именно это, по его словам, хотят услышать украинцы.
Также существуют разногласия относительно последовательности шагов к миру. По словам Зеленского, Дональд Трамп настаивает на одновременном подписании мирного соглашения с Россией и договоренностей с США и европейскими странами по гарантиям безопасности – желательно в рамках большой церемонии завершения войны. В то же время Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть предварительно согласованы и ратифицированы Конгрессом США.
По его убеждению, только такой подход даст украинцам уверенность в надежности поддержки союзников в будущем, учитывая предыдущий опыт разочарований.
Когда может состояться следующий раунд мирных переговоров?
Новая трехсторонняя встреча между делегациями Украины, России и США состоится уже в ближайшее время. Украинская сторона работает над подготовкой возможной встречи между Зеленским и Путиным, но реализация такого саммита пока является сложной.
США и Россия требуют от Украины выйти из Донбасса для окончания войны, но Киев отвергает это требование, подчеркивая защиту суверенитета. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к дипломатическим компромиссам, но не ценой потери независимости и территориальной целостности.
Ранее, Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие 10 дней, и будет важным для решения гуманитарных вопросов. Встреча запланирована на февраль, и Украина надеется на ее эффективность, в частности по обмену военнопленных.