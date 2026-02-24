В інтерв'ю CNN президент Володимир Зеленський заявив, що попри п'ятий рік повномасштабної війни, тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США поки що не призвели до прориву.

Що за словами Зеленського є найбільшим каменем спотикання у перемовинах з Росією?

За його словами, ключовим каменем спотикання залишаються гарантії безпеки – зокрема чітка відповідь, як саме союзники відреагують, якщо Росія знову розпочне агресію. Зеленський наголосив, що запевнення про те, що Москва "не почне нову війну", не є достатніми.

Президент визнав, що в запропонованих гарантіях є позитивні положення, однак українська сторона очікує конкретних механізмів дій партнерів у разі повторного нападу. Саме це, за його словами, хочуть почути українці.

Також існують розбіжності щодо послідовності кроків до миру. За словами Зеленського, Дональд Трамп наполягає на одночасному підписанні мирної угоди з Росією та домовленостей зі США і європейськими країнами щодо гарантій безпеки – бажано в межах великої церемонії завершення війни. Водночас Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки мають бути попередньо погоджені та ратифіковані Конгресом США.

На його переконання, лише такий підхід дасть українцям впевненість у надійності підтримки союзників у майбутньому, зважаючи на попередній досвід розчарувань.

Коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів?