Наступна зустріч буде важливою для розв'язання гуманітарних питань. Про це глава держави написав повідомив під час спілкування з журналістами.

Що відомо про наступний раунд перемовин?

Наступний раунд переговорів запланований на лютий, і Україна розраховує на його ефективність.

Володимир Зеленський розповів, що наступна зустріч зможе мати значний вплив для розв'язання важливих питань, зокрема гуманітарних та обміну військовополонених.

Наступна зустріч, без сумніву, повинна відбутись впродовж цих десяти днів. Протягом найближчих двох днів ми проговоримо і попрацюємо з командою над меседжами, з якими вони поїдуть,

– зазначив глава держави.

Що раніше говорили про дату нової зустрічі для завершення війни в Україні?