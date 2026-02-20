У коментарі 24 Каналу радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин заявив, що українська сторона розраховує, що нова зустріч делегацій відбудеться скоро.
Дивіться також Віддавати території ніхто не буде, якщо не буде наказу, – командувач Нацгвардії України
Коли може бути нова зустріч України, Росії та США?
У Києві очікують, що ще один раунд перемовин встигнуть провести до кінця лютого. Водночас чиновник уточнив, що не все залежить від України.
Окрім того, він повідомив, що сьогодні, 20 лютого, у президента буде нарада з переговорною групою. Можливо, глава держави опісля розкриє якісь деталі щодо нової зустрічі.
Нагадаємо, що третій раунд перемовин пройшов у Женеві 17 – 18 лютого. За даними різних медіа, сторонам довелося досягти значного прогресу у питанні моніторингу припинення вогню. Водночас переговори зайшли у "глухий кут" щодо політичних аспектів, зокрема питання територій.
Тим часом автори WSJ вважають, що тристоронні переговори США, України та Росії поки створюють лише видимість прогресу: реальних домовленостей немає. Експерти, як Іво Даалдер, називають їх політичною демонстрацією, а не кроком до завершення війни. Поки домовленості обмежуються обмінами полоненими та обговоренням контролю за режимом припинення вогню. Стратегічних зрушень немає, і війна в Україні, за оцінками європейських посадовців, може тривати ще 1 – 3 роки. В ОП спростували твердження WSJ про плани України воювати ще три роки та нібито негативні оцінки переговорів.
Що відомо про перебіг мирних переговорів?
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних компромісів заради миру. За його словами, згода Києва припинити вогонь на лінії зіткнення – це вже велика поступка росіянам. Окупанти тим часом замість компромісу висувають ультиматум: якщо України виведе з Донбасу війська, то вони не окуповуватимуть інші її території.
- Адміністрація Дональда Трампа помітно активізувала спроби схилити Київ до компромісів – насамперед щодо територій і виборів. Американці поспішають продемонструвати реальний "результат" до літа та початку передвиборчого циклу в США. Водночас сигналів про тиск на Москву майже не проглядається. Кремль не має справжнього стимулу зупиняти війну, поки зберігає фінансові ресурси, мобілізаційний резерв і – хай повільне, але просування на фронті.
- ЄС хоче домогтися від Росії виведення військ з Білорусі, Грузії, Вірменії та Придністров’я в рамках мирної угоди. Про це йдеться в документі, який голова дипломатії ЄС Кая Каллас розповсюдила серед країн-членів.