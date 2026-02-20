У коментарі 24 Каналу радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин заявив, що українська сторона розраховує, що нова зустріч делегацій відбудеться скоро.

Дивіться також Віддавати території ніхто не буде, якщо не буде наказу, – командувач Нацгвардії України

Коли може бути нова зустріч України, Росії та США?

У Києві очікують, що ще один раунд перемовин встигнуть провести до кінця лютого. Водночас чиновник уточнив, що не все залежить від України.

Окрім того, він повідомив, що сьогодні, 20 лютого, у президента буде нарада з переговорною групою. Можливо, глава держави опісля розкриє якісь деталі щодо нової зустрічі.

Нагадаємо, що третій раунд перемовин пройшов у Женеві 17 – 18 лютого. За даними різних медіа, сторонам довелося досягти значного прогресу у питанні моніторингу припинення вогню. Водночас переговори зайшли у "глухий кут" щодо політичних аспектів, зокрема питання територій.

Тим часом автори WSJ вважають, що тристоронні переговори США, України та Росії поки створюють лише видимість прогресу: реальних домовленостей немає. Експерти, як Іво Даалдер, називають їх політичною демонстрацією, а не кроком до завершення війни. Поки домовленості обмежуються обмінами полоненими та обговоренням контролю за режимом припинення вогню. Стратегічних зрушень немає, і війна в Україні, за оцінками європейських посадовців, може тривати ще 1 – 3 роки. В ОП спростували твердження WSJ про плани України воювати ще три роки та нібито негативні оцінки переговорів.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?