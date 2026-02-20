В комментарии 24 Канала советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что украинская сторона рассчитывает, что новая встреча делегаций состоится скоро.
Когда может быть новая встреча Украины, России и США?
В Киеве ожидают, что еще один раунд переговоров успеют провести до конца февраля. В то же время чиновник уточнил, что не все зависит от Украины.
Кроме того, он сообщил, что сегодня, 20 февраля, у президента будет совещание с переговорной группой. Возможно, глава государства после раскроет какие-то детали относительно новой встречи.
Напомним, что третий раунд переговоров прошел в Женеве 17 – 18 февраля. По данным различных медиа, сторонам пришлось достичь значительного прогресса в вопросе мониторинга прекращения огня. В то же время переговоры зашли в "тупик" по политическим аспектам, в частности вопрос территорий.
Между тем авторы WSJ считают, что трехсторонние переговоры США, Украины и России пока создают лишь видимость прогресса: реальных договоренностей нет. Эксперты, как Иво Даалдер, называют их политической демонстрацией, а не шагом к завершению войны. Пока договоренности ограничиваются обменами пленными и обсуждением контроля за режимом прекращения огня. Стратегических сдвигов нет, и война в Украине, по оценкам европейских чиновников, может длиться еще 1 – 3 года. В ОП опровергли утверждение WSJ о планах Украины воевать еще три года и якобы негативные оценки переговоров.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам ради мира. По его словам, согласие Киева прекратить огонь на линии соприкосновения – это уже большая уступка россиянам. Оккупанты тем временем вместо компромисса выдвигают ультиматум: если Украина выведет с Донбасса войска, то они не будут оккупировать другие ее территории.
- Администрация Дональда Трампа заметно активизировала попытки склонить Киев к компромиссам – прежде всего по территориям и выборам. Американцы спешат продемонстрировать реальный "результат" до лета и начала предвыборного цикла в США. В то же время сигналов о давлении на Москву почти не просматривается. Кремль не имеет настоящего стимула останавливать войну, пока сохраняет финансовые ресурсы, мобилизационный резерв и – пусть медленное, но продвижение на фронте.
- ЕС хочет добиться от России вывода войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья в рамках мирного соглашения. Об этом говорится в документе, который глава дипломатии ЕС Кая Каллас распространила среди стран-членов.