Об этом командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил в интервью ВВС.
Уступит ли Украина территории по мнению Пивненко?
На вопрос журналиста, готова ли Украина уступить территории, командующий Нацгвардии ответил, что это "невозможно в настоящее время".
Прекращение огня по линии боевого соприкосновения – это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет,
– подчеркнул Пивненко.
Однако, если появится такой приказ от главнокомандующего – военные его выполнят, ведь мы – правовое государство, заявил Пивненко.
Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию,
– заметил он.
Командующий спросил, как такое решение воспримет население и зачем вообще было начинать обороняться. Ведь можно было сразу договориться и "отдать Луганск, Донбасс и на этом закончить войну".
Какие требования выдвигает Россия?
Россия не собирается ограничиваться только территориальными уступками, подтвердив приверженность к первоначальным военным целям, включая контроль над украинскими землями и влиянием на восточный фланг НАТО. Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что даже во время мирных переговоров в Женеве Кремль четко дает понять: удовлетворится лишь частичным отводом территорий.
17 февраля российское посольство в Бельгии сообщило, что Москва будет требовать юридического закрепления нерасширения НАТО. Но при этом повторяет, что ее цели включают захват и контроль над территориями, которые ранее не входили в ее юрисдикцию.
В декабре 2021 года Россия уже подготовила "проект договора" о нерасширении НАТО. Он предусматривал прекращение развертывания войск и вооружений в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, одновременно сохраняя амбиции в отношении украинских земель.
Кремль также часто апеллирует к "духу Анкориджа" или "договоренностям на Аляске", пытаясь подать свою позицию как договоренность с США. На самом деле это попытка легитимизировать свои территориальные требования и продолжать давление на Запад, не идя ни на какие компромиссы по контролю над украинскими территориями.