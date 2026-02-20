Об этом командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил в интервью ВВС.

Уступит ли Украина территории по мнению Пивненко?

На вопрос журналиста, готова ли Украина уступить территории, командующий Нацгвардии ответил, что это "невозможно в настоящее время".

Прекращение огня по линии боевого соприкосновения – это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет,

– подчеркнул Пивненко.

Однако, если появится такой приказ от главнокомандующего – военные его выполнят, ведь мы – правовое государство, заявил Пивненко.

Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию,

– заметил он.

Командующий спросил, как такое решение воспримет население и зачем вообще было начинать обороняться. Ведь можно было сразу договориться и "отдать Луганск, Донбасс и на этом закончить войну".

Какие требования выдвигает Россия?