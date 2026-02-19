Об этом сообщило "Радио Свобода".

Что ЕС хочет добиться от России?

Относительно требований, изложенных в документе, то сами европейцы называют их максималистскими. Один из дипломатов ЕС заявил, что Европа таким образом "отплачивает российским максималистским требованиям к Украине".

Документ требует отсутствия ядерного оружия в Беларуси и полного вывода российских войск из Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии и Армении.

В столицах стран Евросоюза продолжаются обсуждения возможного введения отдельной должности спецпредставителя ЕС по вопросам России. В то же время государства-члены пока не пришли к согласию относительно кандидатуры и объема полномочий будущего чиновника.

Документ также требует, чтобы не происходило никакого "де-юре" признания оккупированных украинских территорий, а эти районы были демилитаризованы. В одном из пунктов документа написано, что замороженные российские активы предлагается использовать для поддержки и восстановления Украины.

