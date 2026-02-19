Про це повідомило "Радіо Свобода".
Дивіться також Чесно, я не знаю, – Зеленський відреагував на ідею Каллас щодо вимог ЄС до Росії
Що ЄС хоче домогтися від Росії?
Щодо вимог, викладених у документі, то самі європейці називають їх максималістськими. Один з дипломатів ЄС заявив, що Європа таким чином "відплачує російським максималістським вимогам до України".
Документ вимагає відсутності ядерної зброї в Білорусі та повного виведення російських військ із Білорусі, України, Молдови, Грузії та Вірменії.
У столицях країн Євросоюзу тривають обговорення можливого запровадження окремої посади спецпредставника ЄС із питань Росії. Водночас держави-члени поки не дійшли згоди щодо кандидатури та обсягу повноважень майбутнього посадовця.
Документ також вимагає, щоб не відбувалося жодного "де-юре" визнання окупованих українських територій, а ці райони були демілітаризовані. В одному з пунктів документу написано, що заморожені російські активи пропонується використати для підтримки та відбудови України.
Останні новини про хід переговорів
Президент Зеленський заявив, що Україна, Росія та США мають різні позиції щодо політичних питань, зокрема Донбасу. Україна не погоджується повністю вийти зі Сходу, наголошуючи, що ця територія залишається її частиною.
Женевські переговори відзначилися певним прогресом. Сторони, на думку CNN, досягли "поступового, але відчутного прогресу".
Президент наголосив на важливості проведення перемовного процесу у Європі. Він повідомив, що за наявною інформацією, чергову зустріч проведуть так само у Женеві.