Що ЄС хоче домогтися від Росії?

Щодо вимог, викладених у документі, то самі європейці називають їх максималістськими. Один з дипломатів ЄС заявив, що Європа таким чином "відплачує російським максималістським вимогам до України".

Документ вимагає відсутності ядерної зброї в Білорусі та повного виведення російських військ із Білорусі, України, Молдови, Грузії та Вірменії.

У столицях країн Євросоюзу тривають обговорення можливого запровадження окремої посади спецпредставника ЄС із питань Росії. Водночас держави-члени поки не дійшли згоди щодо кандидатури та обсягу повноважень майбутнього посадовця.

Документ також вимагає, щоб не відбувалося жодного "де-юре" визнання окупованих українських територій, а ці райони були демілітаризовані. В одному з пунктів документу написано, що заморожені російські активи пропонується використати для підтримки та відбудови України.

