Про це йдеться в інтерв'ю президента України для британського журналіста Пірса Моргана.

Що сказав Зеленський про позиції сторін на переговорах?

Зеленський розповів, що на тлі просування до результату за військовим напрямом, наближається й час створення документа, де буде прописано всі деталі здійснення моніторингу після припинення вогню.

За політичним напрямом усе складніше. У нас немає єдиної позиції – навіть у тристоронньому форматі. У нас три різні точки погляди щодо питання територій,

– зазначив президент.

У 2025 році під час переговорів у Саудівській Аравії Штати пропонували припинити вогонь, зупинитися на лінії розмежування і вирішувати територіальне питання дипломатично.

Наразі сторони "трохи вийшли з тієї позиції", коли американці сказали про необхідність говорити про вільну економічну зону.

Натомість Україна відповіла, що дотримується позиції США, запропонованої в Саудівській Аравії.

"Я хочу підтримати будь-який формат, щоб не припиняти діалог. Але це не означає, що я прийму все", – наголосив Зеленський.

Тим часом Росія продовжує вимагати, щоб Україна вийшла з Донбасу. Після цього, вони обіцяють, що війна нібито закінчиться.

Але Україна на це не піде і не визнає юридично ці території російськими.

Ми не можемо просто піти. Як таке взагалі можливо? Це наша територія. І та частина, яка зараз окупована – теж наша територія... Так, це тимчасово окуповані території. Це дуже болісно для нас. Але зупинімося там, де ми знаходимося. І це вже великий компроміс,

– заявив президент.

