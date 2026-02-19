В інтерв'ю для Пірса Моргана, опублікованому на YouTube, Володимир Зеленський висловив свої міркування стосовно ймовірності досягнути домовленостей з Росією в питанні земель.
Дивіться також Репортер з Італії розповів про найбільшу небезпеку у війні Росії проти України
Чи вдасться розв'язати територіальне питання?
За словами глави держави, остаточне рішення про прийняття чи неприйняття мирної угоди залежатиме виключно від позиції українського народу.
Водночас Зеленський не вневнений у тому, що переговорні делегації зможуть погодити чіткі рішення в питаннях територій.
Це не залежить від того, сильна країна чи сильний лідер, чи ні. Це залежить від українського народу,
– підкреслив він.
При цьому президент додав, що територіальний аспект можна обговорювати на рівні трьох лідерів. Йдеться, найімовірніше, саме про президентів України, Росії, а також США. Проте Зеленський зазначав, що українці не довіряють Путіну й особисто росіянам.
До того ж під час інтерв'ю президент також поінформував, що наступний раунд переговорів відбудеться у Женеві.
Що кажуть сторони про Донбас?
За данми NYT, Володимир Путін переконаний, що Росія здатна продовжувати бойові дії за Донбас щонайменше ще два роки, розраховуючи на свою перевагу у війні.
Подібна думка звучить і від російських медіа. Так, країна-агресорка вимагає міжнародного визнання Донбасу російською територією в потенційному мирному договорі.
Водночас західні експерти вказують, що країна стикається з масштабними втратами, виснаженням ресурсів і браком швидких успіхів на лінії фронту.
Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має наміру поступатися власними територіями Росії. Він підкреслив, що будь-які територіальні поступки можуть лише підштовхнути Москву до нових агресивних кроків з боку Путіна.
До того ж, за оцінкою українського президента, країні-агресорці знадобиться 800 тисяч військових для захоплення Донбасу.