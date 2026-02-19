В інтерв'ю для Пірса Моргана, опублікованому на YouTube, Володимир Зеленський висловив свої міркування стосовно ймовірності досягнути домовленостей з Росією в питанні земель.

Дивіться також Репортер з Італії розповів про найбільшу небезпеку у війні Росії проти України

Чи вдасться розв'язати територіальне питання?

За словами глави держави, остаточне рішення про прийняття чи неприйняття мирної угоди залежатиме виключно від позиції українського народу.

Водночас Зеленський не вневнений у тому, що переговорні делегації зможуть погодити чіткі рішення в питаннях територій.

Це не залежить від того, сильна країна чи сильний лідер, чи ні. Це залежить від українського народу,

– підкреслив він.

При цьому президент додав, що територіальний аспект можна обговорювати на рівні трьох лідерів. Йдеться, найімовірніше, саме про президентів України, Росії, а також США. Проте Зеленський зазначав, що українці не довіряють Путіну й особисто росіянам.

До того ж під час інтерв'ю президент також поінформував, що наступний раунд переговорів відбудеться у Женеві.

Що кажуть сторони про Донбас?