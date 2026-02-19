Італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі розповів 24 Каналу, що лінія фронту значно розширилась. Він поділився історією про друга-військового, якого вбив дрон, але це сталось далеко від передової.

Яку роль відіграють російські дрони у війні?

Лоренцо Кремонезі наголосив, що ще однією проблемою війни Росії проти України – є те, що росіяни атакують цивільні автомобілі безпілотниками.

У Херсоні вони б'ють по місцевих жителях. Ворожі дрони залітають навіть у домівки,

– сказав італійський військовий репортер.

Він також багато разів був у небезпеці через російські безпілотники. Зокрема коли їздив на передову і був поблизу Авдіївки, то там його переслідував дрон.

У мене є відео, як у Добропіллі ми пішли на ринок, дрони й там були. Наші військові були з нами й стріляли по них. Це дуже страшно, бо ви нічого не можете зробити,

– підкреслив Кремонезі.

У такій ситуації залишається лише ховатися. Репортер зауважив, що це дуже лякає, адже чутно лише шум, але безпілотника не видно. Проте є усвідомлення того, що цей дрон полює за людьми.

Зазначимо, що російські військові масово застосовують дрони, які атакують переважно цивільні автомобілі у зоні бойових дій. Про це розповів ірландський журналіст Кейлін Робертсон, зазначивши, що водії змушені рухатися на великій швидкості, аби не стати мішенню. Подібні атаки відбуваються і в прифронтових містах, де дрони відстежують і уражають транспорт.

