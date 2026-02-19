Итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези рассказал 24 Каналу, что линия фронта значительно расширилась. Он поделился историей о друге-военном, которого убил дрон, но это произошло далеко от передовой.

Смотрите также Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Какую роль играют российские дроны в войне?

Лоренцо Кремонези отметил, что еще одной проблемой войны России против Украины – является то, что россияне атакуют гражданские автомобили беспилотниками.

В Херсоне они бьют по местным жителям. Вражеские дроны залетают даже в дома,

– сказал итальянский военный репортер.

Он также много раз был в опасности из-за российских беспилотников. В частности когда ездил на передовую и был вблизи Авдеевки, то там его преследовал дрон.

У меня есть видео, как в Доброполье мы пошли на рынок, дроны и там были. Наши военные были с нами и стреляли по ним. Это очень страшно, потому что вы ничего не можете сделать,

– подчеркнул Кремонези.

В такой ситуации остается только прятаться. Репортер заметил, что это очень пугает, ведь слышно только шум, но беспилотника не видно. Однако есть осознание того, что этот дрон охотится за людьми.

Отметим, что российские военные массово применяют дроны, которые атакуют преимущественно гражданские автомобили в зоне боевых действий. Об этом рассказал ирландский журналист Кейлин Робертсон, отметив, что водители вынуждены двигаться на большой скорости, чтобы не стать мишенью. Подобные атаки происходят и в прифронтовых городах, где дроны отслеживают и поражают транспорт.

Как Россия воюет с украинскими гражданскими?