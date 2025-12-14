Об этом 24 Каналу рассказал ирландский журналист, документалист Кейлин Робертсон, подчеркнув, что оккупанты часто атакуют именно гражданские машины. Похожее "сафари" они организуют и в городах, недалеко от линии фронта.

Как в Донецкой области россияне устраивают "сафари" на гражданских?

По словам Робертсона, по дороге из Изюма на Донетчину всегда ездят волонтеры, которые теперь в населенных пунктах должны одевать бронежилеты. Он отметил, что недавно вражеский дрон попал на этой трассе в машину, человек, который стоял рядом, погиб. Россияне применяли такую тактику и раньше – на трассе Николаев – Херсон.

Дорога превратилась в боевой патруль. С этого лета опасность на Донбассе начинается раньше, чем заезд в область. Все изменилось. Россияне не бьют только по военной технике – бьют по любой машине, которая заезжает или выезжает, обычно это гражданские,

– подчеркнул он.

Поэтому на частях дорог начали устанавливать антидронные сетки. Однако все равно люди должны ехать по трассе быстро – более 120 километров в час. Именно с такой скоростью движется вражеский дрон. Ведь если машины останавливаются, то становятся целью для дронов.

Однако еще большую опасность несут дроны на оптоволокне, которые "спят" на обочине трассы, экономя заряд. Они ждут проезда машины и тогда взлетают, чтобы нанести удар.

"Перед заездом я чувствовал себя тревожно – дорога тихая, видно машины, которые сгорели. Это был самый тяжелый маршрут на Донбасс", – сказал ирландский журналист.

Однако опасность для гражданских есть не только на дороге, оккупанты устраивают "сафари" и в городах, в частности в Краматорске и Дружковке. Благодаря БпЛА оккупанты могут мониторить ситуацию в регионе и видеть куда и что движется.

