Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Что известно о гибели полицейского в Донецкой области?
В полиции рассказали, что Чингиз Гурбанов родился в Днепре. Мужчина служил на Днепропетровщине, потом – в Донецкой области. Под бомбами и дронами помогал гражданским, рискуя собственной жизнью.
Полицейскому было 42 года. Человек слова, защитник, профессионал – таким будут помнить его коллеги,
– пишут правоохранители.
У погибшего полицейского остались родители, беременная жена, 17-летняя дочь и 14-летний сын.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Чингиза Гурбанова. Вечная память!
Какие последствия российских атак на Донецкую область?
Напомним, что российские войска в полдень 8 ноября нанесли удар по Дружковской общине, в Донецкой области. Вражеский FPV-дрон попал в маршрутку "Газель", выполнявшей частные перевозки.
По данным прокуратуры, в результате атаки ранены три человека: 47-летний водитель и два пассажира в возрасте 71 и 86 лет.
Кроме того, Россия атаковала беспилотником автомобиль волонтеров и журналистов возле Константиновки. Предварительно, обошлось без погибших.