К счастью, погибших в результате этого удара нет, сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает 24 Канал. Он также показал кадры последствий.
Что известно о российском ударе по авто?
Отмечается, что автомобиль, в котором ехали волонтеры и съемочная группа, попал под удар в районе Константиновки. В частности, среди пассажиров был австрийский журналист, корреспондент телеканала ORF Кристиан Вершютц.
Удар по авто в Константиновке: смотрите видео
По словам Кристиана Вершютца, жертв удалось избежать, поскольку все успели покинуть транспортное средство, поскольку увидели дрон заранее. Несмотря на это, само авто полностью уничтожено, и ремонту и восстановлению не подлежит.
Враг бьет по волонтерам и журналистам
На днях российский удар по Славянску убил украинскую зоозащитницу Елену Полинину. Она всячески помогала животным на прифронтовых территориях. В результате вражеской атаки погибли еще два человека.
Также недавно съемочная группа телеканала Freedom попала под удар российского дрона "Ланцет" в Краматорске Донецкой области. Погибли журналисты Елена Губанова (Грамова) и Евгений Кармазин.
В июне в результате удара российского дрона погибла 69-летняя британская волонтер Энни Льюис Марффи. Родственники до сих пор не могут получить ее тело. Женщина перемещалась на зеленом Toyota RAV4.