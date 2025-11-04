Трагическую историю волонтера рассказывает 24 Канал со ссылкой на Службу спасения животных и Общественную организацию U-Hearts.
Кем была Елена Полинина при жизни и как погибла?
После начала полномасштабного вторжения женщина с семьей эвакуировалась в Луцк, где продолжила помогать землякам из Славянска, в частности она передавала гуманитарную помощь и координировала волонтерские инициативы.
Впоследствии семья переехала в Киев, откуда Елена организовывала отправку гуманитарных грузов в Донецкую область. Вернувшись домой, она вместе с мужем занималась бездомными животными, ежедневно развозила корм и лечила брошенных собак и кошек.
Как рассказали в волонтерской организации, в четверг, 30 октября, зоозащитница Елена Полинина в очередной раз поехала кормить бездомных собак и кошек, которыми занималась. В тот момент россияне ударили по Славянску из реактивной системы залпового огня.
Елена Полинина помогает бездомным собакам / Фото Информагентства "Вчасно"
В результате вражеской атаки погибли три человека, среди них была и Елена.
В общественной организации Let's do it, Ukraine, где женщина координировала гуманитарную миссию в Донецкой области, ее вспоминают как человека большого сердца.
Она была примером настоящего волонтера – человека, который действовал не ради славы, а из большой любви к жизни,
– написали коллеги.
У погибшей остались муж, двое дочерей и отец.
Их жизни забрала Россия
Недавно во время выполнения боевого задания в составе группы спецназначения погиб Тарас Шпук, бывший сотрудник фонда "Вернись живым". Он был одним из основателей ветеранского направления организации и активно развивал ветеранский спорт в Украине, помогая собратьям возвращаться к мирной жизни через силу и сообщество.
На фронте также погиб Александр Гатиятуллин – военнослужащий, правозащитник и основатель ОО "Украина без пыток". Мужчина много лет боролся за права людей в местах несвободы, документировал факты пыток и служил представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Еще одного защитника – Андрея Павлюка из Киевской области – недавно провели в последний путь. До войны он работал на заводе "Антонов", помогая восстанавливать легендарную "Мрию". На фронте служил стрелком штурмового батальона и погиб во время боев вблизи Торецка.