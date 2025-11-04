Трагическую историю волонтера рассказывает 24 Канал со ссылкой на Службу спасения животных и Общественную организацию U-Hearts.

Кем была Елена Полинина при жизни и как погибла?

После начала полномасштабного вторжения женщина с семьей эвакуировалась в Луцк, где продолжила помогать землякам из Славянска, в частности она передавала гуманитарную помощь и координировала волонтерские инициативы.

Впоследствии семья переехала в Киев, откуда Елена организовывала отправку гуманитарных грузов в Донецкую область. Вернувшись домой, она вместе с мужем занималась бездомными животными, ежедневно развозила корм и лечила брошенных собак и кошек.

Как рассказали в волонтерской организации, в четверг, 30 октября, зоозащитница Елена Полинина в очередной раз поехала кормить бездомных собак и кошек, которыми занималась. В тот момент россияне ударили по Славянску из реактивной системы залпового огня.

Елена Полинина помогает бездомным собакам / Фото Информагентства "Вчасно"

В результате вражеской атаки погибли три человека, среди них была и Елена.

В общественной организации Let's do it, Ukraine, где женщина координировала гуманитарную миссию в Донецкой области, ее вспоминают как человека большого сердца.

Она была примером настоящего волонтера – человека, который действовал не ради славы, а из большой любви к жизни,

– написали коллеги.

У погибшей остались муж, двое дочерей и отец.

Их жизни забрала Россия