Трагічну історію волонтерки розповідає 24 Канал із посиланням на Службу порятунку тварин і Громадську організацію U-Hearts.

Читайте також Один з них молився: росіяни жорстоко вбили двох чоловіків на Харківщині, щоб звинуватити Україну

Ким була Олена Полиніна за життя та як загинула?

Після початку повномасштабного вторгнення жінка з родиною евакуювалася до Луцька, де продовжила допомагати землякам зі Слов'янська, зокрема вона передавала гуманітарну допомогу й координувала волонтерські ініціативи.

Згодом родина переїхала до Києва, звідки Олена організовувала відправлення гуманітарних вантажів на Донеччину. Повернувшись додому, вона разом із чоловіком опікувалася безпритульними тваринами, щодня розвозила корм і лікувала покинутих собак та котів.

Як розповіли у волонтерській організації, у четвер, 30 жовтня, зоозахисниця Олена Полиніна вчергове поїхала годувати безпритульних собак і котів, якими опікувалась. У той момент росіяни вдарили по Слов'янську з реактивної системи залпового вогню.

Олена Полиніна допомагає безпритульнис собакам / Фото Інформагентства "Вчасно"

Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, серед них була й Олена.

У громадській організації Let's do it, Ukraine, де жінка координувала гуманітарну місію на Донеччині, її згадують як людину великого серця.

Вона була прикладом справжнього волонтера – людини, яка діяла не заради слави, а з великої любові до життя,

– написали колеги.

У загиблої залишилися чоловік, двоє доньок і батько.

Їхні життя забрала Росія