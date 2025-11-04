Трагічну історію волонтерки розповідає 24 Канал із посиланням на Службу порятунку тварин і Громадську організацію U-Hearts.
Читайте також Один з них молився: росіяни жорстоко вбили двох чоловіків на Харківщині, щоб звинуватити Україну
Ким була Олена Полиніна за життя та як загинула?
Після початку повномасштабного вторгнення жінка з родиною евакуювалася до Луцька, де продовжила допомагати землякам зі Слов'янська, зокрема вона передавала гуманітарну допомогу й координувала волонтерські ініціативи.
Згодом родина переїхала до Києва, звідки Олена організовувала відправлення гуманітарних вантажів на Донеччину. Повернувшись додому, вона разом із чоловіком опікувалася безпритульними тваринами, щодня розвозила корм і лікувала покинутих собак та котів.
Як розповіли у волонтерській організації, у четвер, 30 жовтня, зоозахисниця Олена Полиніна вчергове поїхала годувати безпритульних собак і котів, якими опікувалась. У той момент росіяни вдарили по Слов'янську з реактивної системи залпового вогню.
Олена Полиніна допомагає безпритульнис собакам / Фото Інформагентства "Вчасно"
Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, серед них була й Олена.
У громадській організації Let's do it, Ukraine, де жінка координувала гуманітарну місію на Донеччині, її згадують як людину великого серця.
Вона була прикладом справжнього волонтера – людини, яка діяла не заради слави, а з великої любові до життя,
– написали колеги.
У загиблої залишилися чоловік, двоє доньок і батько.
Їхні життя забрала Росія
Нещодавно під час виконання бойового завдання у складі групи спецпризначення загинув Тарас Шпук, колишній співробітник фонду "Повернись живим". Він був одним із засновників ветеранського напрямку організації та активно розвивав ветеранський спорт в Україні, допомагаючи побратимам повертатися до мирного життя через силу і спільноту.
На фронті також загинув Олександр Гатіятуллін – військовослужбовець, правозахисник і засновник ГО "Україна без тортур". Чоловік багато років боровся за права людей у місцях несвободи, документував факти тортур та служив представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Ще одного захисника – Андрія Павлюка з Київщини – нещодавно провели в останню путь. До війни він працював на заводі "Антонов", допомагаючи відновлювати легендарну "Мрію". На фронті служив стрільцем штурмового батальйону та загинув під час боїв поблизу Торецька.