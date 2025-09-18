+Мужчина защищал Украину с 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОО "Украина без пыток".

Что известно об Александре Гатиятуллине?

До начала полномасштабного вторжения Александр Гатиятуллин активно боролся против применения пыток и жестокого обращения в местах несвободы, длительное время был представителем уполномоченного ВРУ по правам человека в местах несвободы и монитором Национального превентивного механизма.

Всю свою жизнь мужчина посвятил защите прав человека, борьбе за достоинство и свободу.

Он стоял у истоков создания нашей организации, был одним из тех, кто своим примером доказывал: изменения возможны, если за них бороться искренне и настойчиво. Александр был человеком особого света,

– говорят в общественной организации.

На войне погиб Александр Гатиятуллин / Фото из соцсетей погибшего

Там добавляют, что его жизнь всегда была связана с заботой о других. Он умел видеть боль там, где ее пытались скрыть, и находить слова поддержки тогда, когда они были наиболее нужны. Искренность, откровенность и умение слушать делали его тем, к кому всегда можно было обратиться.

В марте 2022 года Александр присоединился к рядам защитников. Военный прошел путь от солдата до старшего сержанта, стал командиром пожарного взвода и боевым медиком.

Гатиятуллин защищал Украину на Донецком и Сумском направлениях. Был награжден памятным знаком 43 Отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила, нагрудным знаком "Ветеран войны", медалью "Крест доблести" Министерства обороны Украины.

16 сентября 2025 защищая независимость и территориальную целостность Украины, во время выполнения боевого задания Александр погиб. У него осталась жена и две дочери.

