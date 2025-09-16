Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

Что известно о Владимире Жандарове?

Отмечается, что Владимир был жителем Ренийской общины Измаильского района.

Военный погиб 8 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Грузское Покровского района Донецкой области.

Искренние слова соболезнования семье погибшего. Низкий поклон и вечная память Герою!
– говорится в сообщении.

Владимир Жандаров погиб на войне / фото Измаильская райгосадминистрация

Кого еще потеряла Украина на войне?

  • На фронте погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасечник. Он мобилизовался в ВСУ в июне этого года. Обстоятельства смерти остаются неизвестными.

  • Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Ивано-Франковской области Евгений Рубаняк. Майор получил смертельное ранение во время артиллерийского обстрела.

  • Также на войне против российских оккупантов погиб боец из Херсонской области Владимир Дыма. Защитник ушел на фронт в 18 лет, еще во время АТО/ООС. Во время полномасштабной войны служил в 3 отдельной штурмовой бригаде.