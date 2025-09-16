Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.
Что известно о Владимире Жандарове?
Отмечается, что Владимир был жителем Ренийской общины Измаильского района.
Военный погиб 8 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Грузское Покровского района Донецкой области.
Искренние слова соболезнования семье погибшего. Низкий поклон и вечная память Герою!
– говорится в сообщении.
Владимир Жандаров погиб на войне / фото Измаильская райгосадминистрация
Кого еще потеряла Украина на войне?
На фронте погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасечник. Он мобилизовался в ВСУ в июне этого года. Обстоятельства смерти остаются неизвестными.
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Ивано-Франковской области Евгений Рубаняк. Майор получил смертельное ранение во время артиллерийского обстрела.
Также на войне против российских оккупантов погиб боец из Херсонской области Владимир Дыма. Защитник ушел на фронт в 18 лет, еще во время АТО/ООС. Во время полномасштабной войны служил в 3 отдельной штурмовой бригаде.