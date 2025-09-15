Защитнику был 31 год. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.
Что известно о погибшем?
Майор полиции Евгений Рубаняк, инспектор взвода № 2 роты № 1 батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Ивано-Франковской области, погиб во время выполнения боевого задания.
Он вместе с побратимами держал оборону на самых сложных участках фронта, однако 12 сентября вблизи населенного пункта Александро-Калиново в Донецкой области получил смертельное ранение во время артиллерийского обстрела.
Коллеги будут помнить Евгения как искреннего и порядочного человека, преданного службе правоохранителя.
Он выполнял свое дело с достоинством, оставаясь верным присяге до последнего... Соболезнования родным, близким и друзьям!
– отметили в полиции.
У погибшего остались жена и 6-летняя дочь.
Потери Украины на войне: последние новости
- В результате вражеского обстрела с FPV-дрона погиб 34-летний инспектор отделения взрывотехнической службы батальона полиции особого назначения Максим Алексеев. Он выполнял боевые задачи по разминированию в Донецкой области.
- Во время эвакуационной операции на Херсонщине погиб 48-летний старший сержант полиции Вячеслав Григорьев. Автомобиль с правоохранителями наехал на мину после комбинированной атаки.
- Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 26-летний старший лейтенант полка полиции КОРД Александр Тимошенко.