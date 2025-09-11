Ему было 26 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гайсинский городской совет.

Что известно о Владимире Дуднике?

Владимир был единственным сыном у мамы Елены Анатольевны. Он родился в 1999 году.

Воин был солдатом 423 отдельного батальона беспилотных систем "Скифские грифоны".

Свой последний бой Владимир встретил 8 сентября во время выполнения боевого задания в окрестностях населенного пункта Новоивановка Пологовского района, что в Запорожье.

Никакие слова не заживят болезненную рану потери родной кровиночки... Вечная и светлая память Герою!
– написали в городском совете.

Похороны Владимира состоятся в Гайсине 11 сентября:

  • 10:00 – молитвенный парастас в храме Святого Великомученика Пантелеймона ПЦУ в городском парке,

  • 10:45 – митинг-реквием возле храма,

  • 11:10 – памятное шествие почтения от храма до площади Мира,

  • 11:45 – прощание на кладбище и захоронение на Аллее Славы с воинскими почестями.

24 Канал выражает соболезнования семье павшего воина Владимира Дудникова. Вечная память защитнику Украины!

Последние потери Украины на войне

  • Старший лейтенант полиции Александр Тимошенко погиб на фронте во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он прослужил в полиции 8 лет, а в июне 2025 присоединился к полку КОРД.

  • В Киеве попрощались с 19-летней Дарьей Лопатиной, которая служила в "Азове" и погибла во время выполнения боевого задания. Девушка училась в Киевской школе экономики и мечтала присоединиться к "Азову", что и впоследствии и удалось сделать.

  • На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный Юрий Саенко из Киева. До службы он работал дозировщиком медицинских препаратов на Борщаговском фармацевтическом заводе.