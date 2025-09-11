Ему было 26 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гайсинский городской совет.

Что известно о Владимире Дуднике?

Владимир был единственным сыном у мамы Елены Анатольевны. Он родился в 1999 году.

Воин был солдатом 423 отдельного батальона беспилотных систем "Скифские грифоны".

Свой последний бой Владимир встретил 8 сентября во время выполнения боевого задания в окрестностях населенного пункта Новоивановка Пологовского района, что в Запорожье.

Никакие слова не заживят болезненную рану потери родной кровиночки... Вечная и светлая память Герою!

– написали в городском совете.

Похороны Владимира состоятся в Гайсине 11 сентября:

10:00 – молитвенный парастас в храме Святого Великомученика Пантелеймона ПЦУ в городском парке,

10:45 – митинг-реквием возле храма,

11:10 – памятное шествие почтения от храма до площади Мира,

11:45 – прощание на кладбище и захоронение на Аллее Славы с воинскими почестями.

24 Канал выражает соболезнования семье павшего воина Владимира Дудникова. Вечная память защитнику Украины!

