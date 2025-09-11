Йому було 26 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Гайсинську міську раду.

Дивіться також Майже рік вважався зниклим безвісти: на війні загинув телеоператор Ярослав Левицький

Що відомо про Володимира Дудніка?

Володимир був єдиним сином у мами Олени Анатоліївни. Він народився у 1999 році.

Воїн був солдатом 423 окремого батальйону безпілотних систем "Скіфські грифони".

Свій останній бій Володимир зустрів 8 вересня під час виконання бойового завдання на околицях населеного пункту Новоіванівка Пологівського району, що на Запоріжжі.

Ніякі слова не загоять болючу рану втрати найріднішої кровиночки… Вічна та світла пам'ять Герою!
– написали у міській раді.

Похорон Володимира відбудеться у Гайсині 11 вересня:

  • 10:00 – молитовний парастас у храмі Святого Великомученика Пантелеймона ПЦУ у міському парку,

  • 10:45 – мітинг-реквієм біля храму,

  • 11:10 – пам'ятна хода шани від храму до площі Миру,

  • 11:45 – прощання на кладовищі та поховання на Алеї Слави з військовими почестями.

24 Канал висловлює співчуття сім'ї полеглого воїна Володимира Дуднікова. Вічна пам'ять захиснику України!

Останні втрати України на війні

  • Старший лейтенант поліції Олександр Тимошенко загинув на фронті під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він прослужив у поліції 8 років, а у червні 2025 доєднався до полку КОРД.

  • У Києві попрощалися з 19-річною Дар'єю Лопатіною, яка служила в "Азові" та загинула під час виконання бойового завдання. Дівчина навчалася у Київській школі економіки і мріяла долучитися до "Азову", що й згодом і вдалося зробити.

  • На фронті під час виконання бойового завдання поліг військовий Юрій Саєнко з Києва. До служби він працював дозувальником медичних препаратів на Борщагівському фармацевтичному заводі.