Провести в останню путь Дар'ю прийшли десятки людей, повідомляє 24 Канал.
На війні з Росією загинула Дар'я Лопатіна
Дар'я Лопатіна загинула під час виконання бойового завдання.
Чин відспівування відбувся 8 вересня в Михайлівському Золотоверхому соборі, а поховають дівчину на міському кладовищі.
У столиці провели в останню путь Дар'ю Лопатіну / Фото: Валентина Поліщук, 24 Канал
Батько захисниці повідомив, що після цього сім'я та друзі організують чин спогадів про Дар’ю.
Ми запрошуємо всіх на стороні Світла, хто зможе – доєднатися. Це буде вечір познайомитися ближче з нашою дитиною, дізнатися, ким вона йде на Небо. Згадати, поділитися своїми спогадами. Хто як її пам'ятає. Не траур. Без сліз. Оплакувати полеглих будемо після війни,
– написав батько дівчини Михайло Лопатін.
У Києві пройшло прощання з Дар'єю Лопатіною: дивіться фото
Відомо, що Дар'я була студенткою Київської школи економіки (KSE). Студенти розповіли, що дівчина вступила до університету у 2023 році, а згодом здійснила свою мрію та долучилась до лав 1-го батальйону "Азову".
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дар'ї. Світла пам'ять!
Вони віддали своє життя за Україну
На передовій, виконуючи бойове завдання, загинув київський військовий Юрій Саєнко. Його життя трагічно обірвалося 30 серпня. У військового залишилася дружина Ганна та 2 доньки – Валерія та Святослава.
5 вересня в Івано-Франківську попрощалися з Ігорем Пальчаком. Він вважався зниклим безвісти з 1 грудня 2024 року. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Романівка, біля Курахового.
Нещодавно на фронті також загинув ексгравець регбійного клубу Дніпро Олександр Розенталь. Спортсмен був одним із засновників та перших гравців. Він грав на позиції хукера – одній з основних у регбі.