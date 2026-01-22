Про це пише Укренерго. Наразі в кількох областях графіки погодинних відключень не діють.

Чому сталися аварійні відключення в Україні?

Аварійні відключення запровадили для швидшої стабілізації енергосистеми. Коли ситуація дозволить – Україна повернеться до графіків відключень світла. Нині вони не діють лише в тих регіонах, де довелося ввести аварійні знеструмлення.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі Ситуація в енергосистемі може змінитись,

– йдеться в повідомленні.

Так, зокрема, о 07:35 аварійні відключення почалися в Полтавській області. Це вимушена міра через заниження рівня напруги. Відключення стосуються 5 черг споживачів.

Крім того, екстрено знеструмили споживачів у Черкаській області. Водночас там подекуди продовжують діяти графіки погодинних відключень.

На Сумщині теж діють аварійні відключення для 1 – 5 черги. Наразі заплановані графіки не працюють.

Із 08:24 екстрені відключення ввели на Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Укренерго рекомендує слідкувати за ситуацією на сторінках обленерго. Крім того, енергетики просять ощадливо користуватися світлом, якщо воно є.

Раніше повідомлялося, що в Києві та області найгірша ситуація з електроенергією. Там вже давно не діють погодинні графіки, однак, на щастя, тотального блекаута немає.

Яка ситуація зі світлом в Україні?