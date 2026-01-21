Навіщо графіки, якщо обстрілів не було?

Однак ворожі атаки й досі залишаються головною причиною таких заходів. Деталі пояснили у Львівобленерго в середу, 21 січня.

Річ у тому, що в Україні функціонує об'єднана енергосистема, яка попри обстріли залишається цілісною, забезпечує життєдіяльність країни, роботу економіки, транспорту, зв'язку тощо.

Тож пошкодження в одному регіоні впливають на ситуацію з електропостачанням і в інших областях, навіть якщо там не було ворожих прильотів.

Енергетики роблять усе можливе для відновлення сталої роботи енергосистеми, але для цього потрібен час і відповідне обладнання,

– додали в обленерго.

Ба більше, оскільки стан енергосистеми динамічно змінюється через наслідки обстрілів та погодні умови, обсяги обмежень можуть коригуватися кілька разів на добу. Розпорядження щодо цього надає Укренерго.

Нагадаємо, напередодні в ДТЕК показали статистику атак на українську енергетику в першій половині опалювального сезону. Новий "сезон терору" Росія розпочала 10 жовтня 2025 року масованим ударом, відтоді не минуло жодного дня без пошкоджень енергосистеми.

У якому стані енергетика зараз?