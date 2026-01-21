Зачем графики, если обстрелов не было?
Однако вражеские атаки до сих пор остаются главной причиной таких мер. Детали объяснили в Львовоблэнерго в среду, 21 января.
Дело в том, что в Украине функционирует объединенная энергосистема, которая несмотря на обстрелы остается целостной, обеспечивает жизнедеятельность страны, работу экономики, транспорта, связи и тому подобное.
Поэтому повреждения в одном регионе влияют на ситуацию с электроснабжением и в других областях, даже если там не было вражеских прилетов.
Энергетики делают все возможное для восстановления устойчивой работы энергосистемы, но для этого нужно время и соответствующее оборудование,
– добавили в облэнерго.
Более того, поскольку состояние энергосистемы динамично меняется из-за последствий обстрелов и погодных условий, объемы ограничений могут корректироваться несколько раз в сутки. Распоряжение по этому поводу предоставляет Укрэнерго.
Напомним, накануне в ДТЭК показали статистику атак на украинскую энергетику в первой половине отопительного сезона. Новый "сезон террора" Россия начала 10 октября 2025 года массированным ударом, с тех пор не прошло ни одного дня без повреждений энергосистемы.
В каком состоянии энергетика сейчас?
Утром 21 января из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в условиях постоянных ударов Украине нужны не только большие энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации, которые могут работать независимо от централизованных сетей. Именно поэтому для некоторых областей закупят генераторы большой мощности, на это направят более 2,5 миллиарда гривен.
К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что враг не может полностью "положить" энергосистему и создать катастрофу в Украине.