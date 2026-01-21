Зачем графики, если обстрелов не было?

Однако вражеские атаки до сих пор остаются главной причиной таких мер. Детали объяснили в Львовоблэнерго в среду, 21 января.

Дело в том, что в Украине функционирует объединенная энергосистема, которая несмотря на обстрелы остается целостной, обеспечивает жизнедеятельность страны, работу экономики, транспорта, связи и тому подобное.

Поэтому повреждения в одном регионе влияют на ситуацию с электроснабжением и в других областях, даже если там не было вражеских прилетов.

Энергетики делают все возможное для восстановления устойчивой работы энергосистемы, но для этого нужно время и соответствующее оборудование,

– добавили в облэнерго.

Более того, поскольку состояние энергосистемы динамично меняется из-за последствий обстрелов и погодных условий, объемы ограничений могут корректироваться несколько раз в сутки. Распоряжение по этому поводу предоставляет Укрэнерго.

Напомним, накануне в ДТЭК показали статистику атак на украинскую энергетику в первой половине отопительного сезона. Новый "сезон террора" Россия начала 10 октября 2025 года массированным ударом, с тех пор не прошло ни одного дня без повреждений энергосистемы.

В каком состоянии энергетика сейчас?