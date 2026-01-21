Для каких областей купят генераторы?

Средства возьмут из резервного фонда госбюджета. Детали в среду, 21 января, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам премьера, оборудование мобильной распределенной генерации будет служить для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего. В частности, на 2,56 миллиарда гривен приобретут генераторы большой мощности для:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской областей.

Это оборудование можно перенаправлять на другие регионы, где есть острая необходимость,

– уточнила Свириденко.

Закупки будут проводить по упрощенной процедуре без затягивания сроков. Также определен ответственный заказчик и установлен четкий порядок использования генерации – для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Свириденко также отметила, что в условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины нужны не только большие энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации, которые могут работать независимо от централизованных сетей.

Напомним, во время выступления в Украинском доме в Давосе министр экономики Украины Алексей Соболев рассказал, что в результате вражеских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций.

Что известно о восстановлении энергетики?