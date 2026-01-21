Для яких областей куплять генератори?
Кошти візьмуть із резервного фонду держбюджету. Деталі в середу, 21 січня, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За словами прем'єрки, обладнання мобільної розподіленої генерації слугуватиме для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше. Зокрема, на 2,56 мільярда гривень придбають генератори великої потужності для:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Одеської;
- Сумської;
- Харківської;
- Чернігівської областей.
Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба,
– уточнила Свириденко.
Закупівлі проводитимуть за спрощеною процедурою без затягування термінів. Також визначено відповідального замовника й встановлено чіткий порядок використання генерації – для об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.
Свириденко також зауважила, що в умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні потрібні не лише великі енергооб'єкти, а й менші установки розподіленої генерації, які можуть працювати незалежно від централізованих мереж.
Нагадаємо, під час виступу в Українському домі в Давосі міністр економіки України Олексій Соболев розповів, що внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралей та гідроелектростанцій.
Що відомо про відновлення енергетики?
До слова, уряд також системно працює над залученням енергетичної допомоги від партнерів. Уже незабаром в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії з генераторами, трансформаторами, кабелями, медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою.
Напередодні очільник Офісу президента Кирило Буданов також розповів про промислові бойлери від Італії, які надсилатимуть у два етапи: спершу 78 одиниць сумарною потужністю 116,5 мегавата, а потім – ще понад 300 одиниць потужністю 806 мегаватів.
Окрім того, Україна намагається збільшувати імпорт електроенергії. Ексклюзивно для 24 Каналу колишній міністр палива та енергетики, а також голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков пояснив, що саме тому тотальний блекаут в країні малоймовірний. "Ми працюємо паралельно з європейською енергосистемою", – підкреслив він. Однак великі міста все ж можуть на певний час залишитися без світла.