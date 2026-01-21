Для яких областей куплять генератори?

Кошти візьмуть із резервного фонду держбюджету. Деталі в середу, 21 січня, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами прем'єрки, обладнання мобільної розподіленої генерації слугуватиме для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше. Зокрема, на 2,56 мільярда гривень придбають генератори великої потужності для:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Одеської;

Сумської;

Харківської;

Чернігівської областей.

Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба,

– уточнила Свириденко.

Закупівлі проводитимуть за спрощеною процедурою без затягування термінів. Також визначено відповідального замовника й встановлено чіткий порядок використання генерації – для об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

Свириденко також зауважила, що в умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні потрібні не лише великі енергооб'єкти, а й менші установки розподіленої генерації, які можуть працювати незалежно від централізованих мереж.

Нагадаємо, під час виступу в Українському домі в Давосі міністр економіки України Олексій Соболев розповів, що внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралей та гідроелектростанцій.

