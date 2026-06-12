Про це 12 червня повідомив Центр протидії корупції.

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Галущенка залишили під вартою

Слідчий суддя ВАКС продовжив запобіжний захід, а саме строк тримання під вартою Германа Галущенка ще на два місяці. Рішенням він частково задовольнив клопотання детектива НАБУ.

Водночас суд зменшив розмір альтернативної застави до 150 мільйонів гривень. До цього вона становила 200 мільйонів гривень.

Адвокат ексміністра Віталій Свірєпов заявив Суспільному, що йому не відомо про можливе внесення застави за свого підзахисного, як раніше припускали у мережі. Сторона захисту планує подати апеляцію на рішення ВАКС.

Нагадаємо, що Галущенку 16 лютого оголосили про підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Він може бути причетним до операції з розкрадання в енергетичній сфері "Мідас".

Нещодавно повідомлялось про проведення обшуків у ще одного ймовірного фігуранта "плівок Міндіча" – бізнесмена Василя Веселого. Прокурори зазначили, що в рамках слідчих дій нікого не затримували та нікому не повідомляли про підозру.