Об этом 12 июня сообщил Центр противодействия коррупции.
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Галущенко оставили под стражей
Следственный судья ВАКС продлил меру пресечения, а именно срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца. Решением он частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.
В то же время суд уменьшил размер альтернативного залога до 150 миллионов гривен. До этого он составлял 200 миллионов гривен.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Адвокат экс-министра Виталий Свирепов заявил Суспильному, что ему не известно о возможном внесении залога за своего подзащитного, как ранее предполагали в сети. Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение ВАКС.
Напомним, что Галущенко 16 февраля объявили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации. Он может быть причастен к операции по хищению в энергетической сфере "Мидас".
Недавно сообщалось о проведении обысков у еще одного вероятного фигуранта "плёнок Миндича" – бизнесмена Василия Веселого. Прокуроры отметили, что в рамках следственных действий никого не задерживали и никому не сообщали о подозрении.